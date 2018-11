Raubüberfall: Fahndung erfolgreich

Einen Fahndungserfolg meldet die Kriminalpolizei Erlangen: Im Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf zwei Angestellte einer Firma für Zigarettenautomaten im Stadtteil Eltersdorf im August konnten jetzt fünf Tatverdächtige festgenommen werden.

Die zwei Angestellten hatten kurz nach 12 Uhr einen Zigarettenautomaten vor einer Gaststätte in der Schießhausstraße befüllt, als sie von zwei maskierten Männern überfallen wurden. Während einer der beiden Täter einen der Angestellten körperlich angriff, ließ sich der andere unter Vorhalt einer Schusswaffe das Bargeld aushändigen. Einer der beiden überfallenen Männer erlitt leichte Verletzungen und musste im Anschluss vor Ort medizinisch versorgt werden.

Die beiden Täter flüchteten zunächst zu Fuß, stiegen aber in der Nähe des Tatorts in ein Taxi. Zudem hielt sich dort ein roter Pkw auf. Nach Zeugenangaben fuhren sowohl das Taxi als auch das rote Auto mit hoher Geschwindigkeit davon. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten zunächst nicht zur Festnahme verdächtiger Personen.

Taxifahrer in Tat verwickelt

Das Fachkommissariat für Raubdelikte der Kripo Erlangen übernahm die Sachbearbeitung. Nach intensiven Ermittlungen in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth sowie einem Zeugenhinweis erhärtete sich der Verdacht, dass sowohl der Taxifahrer als auch der rote Pkw in die Tat verwickelt gewesen waren. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, wirkte eine Gruppe von fünf Männern (22, 24, 25, 27 und 30 Jahre alt) zusammen, die in dringendem Verdacht stehen, den Raubüberfall begangen zu haben. Unter ihnen ist einer der Angestellten der Firma für Zigarettenautomaten.

Auf Grund der Ermittlungsergebnisse erließ der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth Haftbefehl gegen alle fünf Männer wegen schweren Raubes. Die Tatverdächtigen konnten schließlich mit Unterstützung von Spezialkräften festgenommen werden. Sie befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. pol