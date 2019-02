Ratzer & Co. als Genossenschaft erfolgreich

Die Umwandlung der Schülerfirma an der Eberner Mittelschule in eine Genossenschaft hat sich schon nach mal einem Vierteljahr bezahlt gemacht: Die Bundeszentrale für politische Bildung würdigte Arbeit und Ideen der Schüler, die mit Ratzer & Co. an der Schule einen Laden für Unterrichtsmittel betreiben, jetzt mit dem zweiten Preis, das heißt, dass 1500 Euro demnächst in die Klassenkasse fließen.

Ausschlaggebend für die Umwandlung der Schülerfirma im Herbst war, dass man sich im AWT-Unterricht - Arbeit, Werken und Technik - der 10. Klasse zusammen mit der Klassenlehrerin Theresia Wagner anlässlich des 200. Geburtstages von Friedrich Wilhelm Raiffeisen (dem Gründervater der Genossenschaftsidee) mit dessen Ideen beschäftigte. Da man das Angebot in der Firma "Ratzer & Co." ohnehin ändern wollte, bot sich diese Rechtsform für die Schülerfirma an.

VR-Bank als Pate

"Ratzer &Co." wird in Zukunft als Genossenschaft geführt. Das ist ein "freiwilliger Zusammenschluss von Personen mit dem Ziel, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Belange ihrer Mitglieder zu fördern". Als Pate, der den Schülern bei Fragen zur Seite steht, der aber auch Pflicht für eine Gründung ist, konnte die VR-Bank Lichtenfels-Ebern eG gewonnen werden.

Die Gründungsunterschriften auf der Urkunde wurden von Rektor Phillip Arnold und Christian Senff von der VR-Bank geleistet.

Jeder Schüler der Schule kann sich durch einen kleinen Mitgliedsbeitrag der Genossenschaft anschließen. Auch Lehrer und Eltern können beitreten.

Schüler können vor Ort alle Schulartikel, die während des Jahres an der Mittelschule gebraucht werden, wie bisher nachkaufen. Indem sie auf diesem Weg mit den Preisen für die Produkte vertraut gemacht werden, könnte bei so manchem Schüler als Nebeneffekt vielleicht auch ein bewussterer Umgang mit allem aus der Büchertasche entstehen.

Wichtig ist den Betreibern der Schülerfirma, dass Eltern vor allem nicht "in die Stadt" fahren müssen, wenn ihr Kind einen der angebotenen Artikel erwerben muss oder erwerben will. Neu ins Angebot wurde in Zusammenarbeit mit der "Leseinsel" der Verkauf von Wörterbuch, Formelsammlung und Prüfungstrainern für die 9. und 10. Klasse aufgenommen.

Schüler zahlen bei Ratzer & Co. keine höheren Preise als im Geschäft. Darüber hinaus wird die Beschaffung von Taschenrechnern organisiert. Damit werden auch Lehrer entlastet, die bisher Sammelbestellungen organisierten. Das Geschäft ist täglich in der ersten und zweiten Pause geöffnet.

Besonders wichtig ist den Schülern der 10. Klasse ihr Beitrag für die Umwelt. Indem sie für ihre Mitschüler diese Artikel zum Kauf vor Ort anbieten, ersparen sie deren Eltern Wege. Dabei wurde eine beachtliche Einsparung von über 3000 Kilometern in einem Schuljahr errechnet. Das bringt den Eltern neben der Einsparung von Fahrtkosten vor allem Zeit.

Qualifikationen bewiesen

Für die Ratzer-&-Co.-Betreiber bringt diese Form von Unterricht nicht nur das Know-How, wie man ein Start-up-Unternehmen mit allem, was dazu gehört, führt, sondern auch das, was die Wirtschaft heute von jungen Menschen erwartet: Einsatzbereitschaft, Kreativität, Ausdauer, Sorgfalt, Durchhaltevermögen - Schlüsselqualifikationen also, die ihnen auf ihrem Weg in den zukünftigen Beruf große Dienste erweisen werden.

Beim Projekt, das die Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn für alle deutschsprachigen Schulen jährlich ausschreibt, bearbeiteten die Schüler das Thema "Genossenschaften - eine alte Idee wird entstaubt". Prinzipien, Merkmale und die historische Entwicklung waren zunächst verlangt. Dann sollten Genossenschaften in der Region aufgespürt und Gespräche mit Vertretern geführt werden. Schließlich waren Ideen gefragt, wie die Prinzipien an der Schule oder im Umfeld verwirklicht werden könnten - was die Eberner Schüler mit Ratzer & Co. ja bereits beispielhaft gezeigt hatten. Und so machte sich die Arbeit doppelt bezahlt. red