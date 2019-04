Rattelsdorfer Vereine haben ein Herz für die Jugend

"Unser Bierfest in der ,Hohl Gass' wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen", sagte Johannes Schmittwolf, Vorsitzender des BCR (Bierclub Rattelsdorf). Deshalb hätten die 20 Mitglieder des Clubs sich entschlossen, dem Dorf etwas zurückzugeben. Er überreichte Schecks in Höhe von 250 Euro für die Jugendarbeit an Andreas Schmittwolf, den Vorsitzenden der SpVgg (Sportvereinigung) Rattelsdorf, Ludwig Derra, den Vorsitzenden des Musikvereins, und an Julian Seelow, den Vorsitzenden der Freiwilligen Feuerwehr Rattelsdorf.

"Das sind die Vereine, die sehr viel für die Jugendarbeit tun und die uns immer wieder unterstützen", hob Schmittwolf hervor. Die jungen Männer des BCR mit einem Altersdurchschnitt von 30 Jahren engagieren sich ebenfalls im Vereinsleben des Dorfes. Sie sind beim Faschingsumzug dabei, in anderen Vereinen aktive und perfekte Organisatoren des inzwischen dreitägigen Bierfestes.

Für die Spende an die Vereine bedankte sich im Namen aller Vorsitzenden Ludwig Derra. Er unterstrich, dass die Jugendarbeit in allen drei Vereinen immens wichtig sei. Dieses Geld finde bei den Vereinen sinnvolle Verwendung.

Heuer feiert der BCR sein Bierfest von Freitag, 24. Mai, bis einschließlich Sonntag, 26. Mai. Am Freitag spielt ab 18 Uhr die "Band at Work". Die "Volxx Liga" können die Gäste am Samstag ab 16 Uhr hören. Als Lokalmatadoren treten am Sonntag die Itzgrunder Musikanten auf. Von 11 bis 16 Uhr ist Familiennachmittag mit vielen Angeboten rund um den Marktplatz. nr