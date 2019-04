Rattelsdorfer Jeffry Stade kennt gegen Reichmannsdorfer keine Gnade

Keinen Sieger gab es im Spiel um Platz 4 in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels zwischen dem FC Coburg II und dem TSV Staffelstein. Mit 3:3 trennten sich beide Teams in der unbedeuteten Partie mit einem leistungsgerechten 3:3.

In der Kreisliga Bamberg kletterte die SpVgg Ratteldorf nach ihrem 6:1-Sieg über Reichmannsdorf, zu dem Jeffry Stade vier Tore beisteuerte auf Rang 4, da der TSV Hirschaid gegen Buttenheim mit 1:2 verlor.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

FC Coburg II - TSV Staffelstein 3:3

Beide Teams lieferten sich einen munteren Schlagabtausch. Den ersten Treffer setzten die Vestekicker durch Goalgetter Daniel Eckstein, der einen dicken Abwehrschnitzer des TSV von der Strafraumgrenze mit dem 1:0 bestrafte (20.). Coburg verpasste es nachzulegen. Die Staffelsteiner kamen so stärker auf. Erst scheiterte TSV-Torgarant Simon Fischer mit einem Handelfmeter am toll parierenden FCC-Torwart Luis Krempel (32.). Dann aber ein Doppelschlag für den TSV: Der kaum zu bremsende Fischer setzte sich gegen drei Gegenspieler zum 1:1 durch (40.), und nur eine Minute später hieß es nach trockenem 18-Meter-Flachschuss von Michael Elflein 1:2. Aber der FCC kam noch vor der Pause durch Nils Schoder, der einen Handelfmeter verwandelte, zum Ausgleich (43.). Nach dem Seitenwechsel schloss Tobias Bayersdorfer schloss einen schönen Angriff aus zwölf Metern mit dem 3:2 ab (58.). Aber Staffelstein fand erneut ins Match zurück und verdiente sich den 3:3-Ausgleich, den Lars Hucke aus 20 Metern erzielte, redlich. I der hektischen Schlussphase sah der Coburger Daniel Steuerwald sah noch Gelb-Rot (84.), doch Tore fielen keine mehr. red

Kreisliga Bamberg

SV Zapfendorf - SpVgg Stegaurach 2:3

Die SpVgg kehrt durch den 3:2-Erfolg in die Erfolgsspur zurück. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Luca Hörnes nach 21 Minuten in Führung. Lange währte diese nicht: Nach einer halben Stunde besorgte Oliver Mirwald den Ausgleich für den SV. Einem Doppelschlag von Frank Fleischmann (37., 39.) war es zu verdanken, dass die Stegauracher mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabine gingen. Der torreichen ersten Hälfte folgte eine ereignisärmere zweite, in der die SpVgg ihre Führung lange verteidigte. Fünf Minuten vor Ende machte es Tobias Hennemann durch den Anschlusstreffer noch einmal spannend.

SpVgg Rattelsdorf -

SC Reichmannsdorf 6:1

Die Reichmannsdorfer erwischten den besseren Auftakt, doch die Rattelsdorfer konnten sich auf ihren Schlussmann Lorenz Neundorfer verlassen. Nach einer halben Stunde kam die Offensive der Hausherren ins Rollen, drei Treffer in 15 Minuten resultierten daraus. Spektakulär war das 3:0 kurz vor der Pause mit einem direkt verwandelten Eckball von Markus Beiersdorfer. Zuvor hatten Jeffry Stade (29.) und Jannik Welzer (37.) eingenetzt. Nach dem 4:0 durch Stade (48.) leistete sich die SpVgg einige Unkonzentriertheiten, die die Gäste zum Ehrentreffer durch Stanislaw Nikiforow (52., Foulelfmeter) nutzten. In der Folge legte Rattelsdorf durch einen famos aufspielenden Stade noch zwei weitere Treffer nach (65., 90.). red