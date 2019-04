Ratschenkinder gesucht

Für die Ratschenaktion an Ostern in Nüdlingen und Haard werden noch Kinder gesucht, die mitmachen. Die Ratschenprobe in Nüdlingen findet am Samstag, 13. April, um 10 Uhr, und am Mittwoch, 17. April, um 17 Uhr, statt. Treffpunkt ist im Pfarrsaal. In Haard treffen sich die Kinder am Gründonnerstag, 18. April, um 19 Uhr nach der Kirche vor der Sakristei zur Ratschenprobe. sek