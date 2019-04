Ratschen rufen zum Gebet

Am Gründonnerstag begann für die Ministranten in der Pfarrei St. Jakobus Etzelskirchen viel Arbeit. Nach der Messe zum letzten Abendmahl fand das erste Ratschen zum "Englischen Gruß" statt, der die Katholiken aufruft, das "Engel des Herrn"-Gebet zu beten. Die acht Ministranten von St. Jakobus liefen dazu durch die Straßen der Gemeinde. Am Karfreitag waren die Ministranten bereits ab 6 Uhr morgens zum Ratschen unterwegs. Da die Glocken an den Kartagen verstummen, übernehmen die Ministranten jedes Jahr die Arbeit, über die Gebets- und Gottesdienstzeiten zu informieren. Als Lohn für das Ministrieren über das Jahr und für das Ratschen gingen die Ministranten dann von Haus zu Haus zum "Eier-Ratschen" und baten um kleine Gaben. Auch in den Ortschaften Saltendorf, Bösenbechhofen, Kieferndorf und Medbach wurde geratscht, in Medbach übernahmen das drei Medbacher Ministranten. Edgar Litz