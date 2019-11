Rathaussturm läutet den Fasching ein

Mit dem großen Rathaussturm der Faschingsgesellschaft und der Nurner Kneipenstürmer beginnt am kommenden Montag, 11. November, der Fasching.Um 19.11 Uhr ist es so weit. Die Narren stürmen das Rathaus und übernehmen die Herrschaft bis zum Aschermittwoch. Man darf auf das neue Prinzenpaar gespannt sein und womit die Rodachtalbürgermeister in diesem Jahr "beschenkt" werden. Der Rathaussturm wird heuer wieder live vor dem Rathaus übertragen. Im Anschluss findet die Faschingsauftaktfeier im "Grünen Baum" statt. red