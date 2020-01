Rathausneubau: CSU sorgt sich um die Innenstadt

Mit einem Dringlichkeitsantrag zu den Haushaltsberatungen 2020 wendet sich die CSU-Stadtratsfraktion an Bürgermeister German Hacker und den Stadtrat. Es geht um einen Sondertopf für eine Stadtmarketingkampagne von 35 000 Euro.

Dieser Betrag soll zur Belebung der Innenstadt und zum Ausgleich des Rathausneubaus eingeplant werden, heißt es in dem Antragsschreiben, das von Kurt Zollhöfer, Walter Drebinger und Konrad Körner unterzeichnet ist.

Besorgniserregend

In der Antragsbegründung wird auf den Bau des Rathauses eingegangen, der ja nun im Gange sei. Allerdings sehe die CSU zeitgleich besorgniserregende Entwicklungen in der Innenstadt. Wörtlich heißt es: "Gewerbetreibende klagen über Umsatzeinbußen von bis zu 40 Prozent seit der Schließung des Hubmannparkplatzes." Diese Schließungen seien wohl geplant, fügt die CSU weiter hinzu. Und: "Anfragen unsererseits über eine teilweise Freigabe des Hubmannparkplatzes als Parkplätze für die Zeit, in der der Platz nicht für die Baustelleneinrichtung gebraucht wird, wurden von Seiten der Stadtverwaltung aus Praktikabilitätsgründen abgelehnt."

Deswegen werde die Stadt aufgefordert, eine besondere Werbekampagne für die Herzogenauracher Innenstadt durchzuführen. Kampagnen in anderen Städten während Baumaßnahmen haben nach Aussage der Antragsteller durchaus für etwas Milderung der belastenden Umstände gesorgt. Die Stadt müsse deshalb "während der von ihr ausgelösten Baumaßnahmen alles dafür tun, um die Innenstadt belebt zu halten". red