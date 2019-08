Rathauseinbrecher wurde festgenommen

Ein Mann, der unter dem Verdacht steht, im Zeitraum vom 5. bis 8. Oktober 2018 in das Rathaus der Stadt Erlangen eingebrochen zu haben, konnte nun festgenommen werden. Der Einbrecher hatte sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten des Bürgeramts am Rathausplatz verschafft. Im Inneren des Gebäudes brach er weitere Türen auf und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der Spurensicherung der Erlanger Kriminalpolizei gelang es jedoch, DNA-Spuren zu sichern, die dem 50-jährigen Tatverdächtigen zuzuordnen waren. Da der Tatverdächtige unbekannten Aufenthalts war, erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den Mann.

Nun konnte der 50-Jährige in Dortmund festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden. Nach bisherigem Ermittlungsstand wird der Mann verdächtigt, noch weitere Einbrüche, unter anderem in Nürnberg, begangen zu haben. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.