Ein unbekannter Täter beschmierte am Wochenende das Rathaus in Zeil. Vermutlich in der Nacht zum Sonntag verschmutzte der Schmierer die Eingangstür und eine Wand des Rathauses mit schwarzer und gelber Farbe und verursachte so einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise belohnt die Zeiler Stadtverwaltung mit 300 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann Angaben zu dem Vandalismus machen?