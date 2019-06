Rathaus und Festung geschlossen

Wegen einer betrieblichen Veranstaltung bleiben das Kronacher Rathaus und die Büros des Tourismus- und Veranstaltungsbetriebs sowie der Stadtwerke am Freitag, 5. Juli, ebenso geschlossen wie die Festung Rosenberg mit ihren Ausstellungsräumen. Das Erlebnisbad Crana Mare am Kreuzberg kann an diesem Tag dagegen wie gewohnt besucht werden. Karten für die Rosenberg-Festspiele können über das Internet (www.rosenbergfestspiele.de) oder alle Reservix-Vorverkaufsstellen erworben werden. Alle Bürger, die Angelegenheiten bei der Stadtverwaltung zu erledigen haben, werden gebeten, die geänderten Öffnungszeiten zu beachten und gegebenenfalls auf andere Wochentage auszuweichen. red