Haßfurt vor 19 Stunden

Rathaus und Bürgerbüro in Haßfurt geschlossen

Die Stadt Haßfurt informiert, dass das Rathaus und das Bürgerbüro am Marktplatz in Haßfurt am Freitag, 16. August, geschlossen sind. Ab dem Montag, 19. August, gelten die gewohnten Öffnungszeiten. red