Rathaus telefonisch und per E-Mail erreichbar

Das Rathaus Ebensfeld ist bis auf weiteres für den Besucherverkehr geschlossen, jedoch telefonisch und per E-Mail zu den Öffnungszeiten erreichbar. Es wird empfohlen, sich beim zuständigen Sachbearbeiter telefonisch zu melden, das Thema zu besprechen und dann zu entscheiden, ob ein persönliches Erscheinen im Rathaus notwendig ist. Es ist eine Hotline unter Telefonnummer 09573/960812 eingerichtet. "Der Markt Ebensfeld hält zusammen - Hilfe für Mitmenschen im Markt Ebensfeld": In dieser schwierigen Zeit sollte man auch an seine Mitmenschen denken und älteren oder hilfsbedürftigen Personen seine Unterstützung anbieten. Wer seine Unterstützung anbieten möchte, wendet sich telefonisch an das Rathaus. Die Helfer werden bei Bedarf an hilfebedürftige Personen weitervermittelt. Aktuelle Informationen zum Coronavirus gibt es auch im Internet unter www.ebensfeld.de. red