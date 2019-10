Wegen einer Umstellung der Telefonanlage ist das Rathaus am Dienstag, 22. Oktober, von 8 bis 13 Uhr nicht telefonisch erreichbar. Dringende Angelegenheiten oder allgemeine Fragen sind persönlich oder per E-Mail (rathaus@ebensfeld.de) an die Vermittlung des Rathauses zu richten. red