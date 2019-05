Das Bad Bockleter Rathaus bleibt am Freitag, 31. Mai, aufgrund des Brückentages geschlossen. In dieser Woche kommt aufgrund des Feiertages die Mobile Fleisch- und Wursttheke der Metzgerei Alles nicht am Donnerstag, 30. Mai, sondern erst am Freitag, 31. Mai, und zwar von 12 bis 16 Uhr nach Steinach, teilt die Gemeindeverwaltung mit. sek