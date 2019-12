Rathaus öffnet heute

Am Montag, 23. Dezember, gelten in den Rathäusern der Stadtverwaltung die üblichen Öffnungszeiten. Am Montag, 30. Dezember, bleiben das Rathaus am ZOB, das Rathaus Maxplatz und die weiteren Dienststellen dagegen mit wenigen Ausnahmen geschlossen, teilt die Stadt mit. Für dringende Passangelegenheiten steht an diesem Tag eine "Notfallnummer" unter Telefon 0951/872530 zur Verfügung. Für die Kommunalwahl 2020 betreffende Angelegenheiten wird am 27. Dezember und am 30. Dezember der Infoschalter im Rathaus am ZOB geöffnet. Normaler Dienstbetrieb herrscht am 27. und 30. Dezember bei der Tourist-Info, im Schlacht- und Viehhof, im Friedhofsamt, beim Entsorgungs- und Baubetrieb und im Jobcenter. Die Museen der Stadt und das E.T.A.-Hoffmann-Theater sind ebenfalls wie gewohnt geöffnet. Die VHS in der Tränkgasse ist wie die übrigen Dienststellen der Stadtverwaltung zu. red