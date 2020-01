Rathaus Kleinsendelbach wird eingeweiht - Lob für die Jugendfeuerwehr

In der Mehrzweckhalle Kleinsendelbach hatte sich versammelt, was in der Gemeinde Rang und Namen hat, darunter die Vertreter der Feuerwehren, Gemeinderäte, Vereine und Kirche, außerdem Bürgermeister Holger Bezold (FW) aus Dormitz sowie vom Schulverband Dormitz-Hetzles-Kleinsendelbach Rektorin Susanne Krieger.

Viele seien zu diesem Neujahrsempfang eingeladen worden, sagte Bürgermeisterin Gertrud Werner (UWG), weil sie sich ehrenamtlich um die Gemeinde verdient gemacht haben. Die Bürgermeisterin nutzte die Gelegenheit, um denen Dank zu sagen, die sich in den zurückliegenden Jahren engagiert und ehrenamtlich das Gemeindeleben bereichert haben. In ihrer Rückschau wies Werner auf die aufwendige Sanierung des Rathauses hin, dass nun fertiggestellt ist und am 2. Februar mit einem Tag der offenen Tür eingeweiht wird. "Wenn man es heute betrachtet, dann ist es uns gelungen, in der Gemeinde ein Vorzeigeobjekt zu schaffen", meinte Werner.

Ebenso sei inzwischen der DSL-Ausbau im Gemeindegebiet abgeschlossen. Die Brücke im Brander Weg wurde fertiggestellt bis auf kleinere Nachbesserungsarbeiten.

Baugrundstücke

Am Ortsrand der Gemeinde wurde ein Grundstück erworben, um jungen Familien die Möglichkeit zum Erwerb von Baugrundstücken zu geben. In ihrem Ausblick verwies Werner auf die anstehende Auswechslung der Wasserleitung durch den Wasserzweckverband, die anstehende Renovierung des "Schwabachstüberls" sowie die restliche Kanalsanierung in der Gemeinde. Außerdem steht der Umbau des Feuerwehrhauses in Schellenberg für das neue Löschfahrzeug an. "Ich bin mir sicher, dass wir uns auf einem guten Weg befinden und die anstehenden Aufgaben bei guter Zusammenarbeit lösen können, und dass uns nicht langweilig wird", sagte die Bürgermeisterin.

"Abschließend möchte ich mich bei Katrin Teller, Christian Sepe und Mathias Müller recht herzlich bedanken", erklärte Gertrud Werner, "alle drei haben mit viel Engagement und Zeit eine Jugendfeuerwehr aufgebaut und damit den Grundstock für den Nachwuchs und die Zukunft unserer Wehr in Kleinsendelbach und seinen Ortsteilen gesorgt."