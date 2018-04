Rathaus ist dicht

Wie der Markt Steinwiesen in einer Pressemitteilung erklärt, ist das Rathaus in Steinwiesen wegen EDV-Umstellung am 23. April und 24. April komplett geschlossen! In dringenden Angelegenheiten wendet man sich bitte an Geschäftsleiter Rainer Deuerling unter der Telefonnuimmer. 0171 9376017. red