Rathaus geöffnet

Am Samstag, 1. Februar, haben die Münnerstädter die Möglichkeit, sich in die Unterstützerlisten für die Kandidaten der Partei Die PARTEI für den Stadtrat und Sonja Johannes als Bürgermeisterkandidatin einzutragen. Dafür ist das Rathaus von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die letzte Chance besteht dann am Montag, 3. Februar, von 8.15 bis 12 Uhr. tm