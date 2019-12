Oberthulba vor 18 Stunden

Rathaus bleibt wegen Brandschutzübung zu

Das Rathaus in Oberthulba bleibt am Donnerstag, 12. Dezember, in der Zeit von 16.30 bis 18 Uhr wegen einer Brandschutzübung geschlossen. Diese Maßnahme ist aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. sek