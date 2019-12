Rathäuser sind zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen

Das Rathaus am ZOB, das Rathaus Maxplatz und die weiteren Dienststellen der Stadtverwaltung bleiben am Freitag, 27. Dezember, und am Montag, 30. Dezember, aufgrund der besonderen kalendarischen Konstellation mit wenigen Ausnahmen geschlossen, teilt die Stadt mit.

Wegen der Schließzeiten bittet das Einwohneramt der Stadt Bamberg alle Reisewilligen, rechtzeitig vor Beginn einer Reise die Gültigkeit ihrer Dokumente zu überprüfen. Die Fertigungszeit eines Reisepasses durch die Bundesdruckerei dauert derzeit etwa vier bis sechs Wochen, ein Personalausweis braucht etwa zweieinhalb bis drei Wochen. Für Kurzentschlossene kann ein Reisepass im Expressverfahren innerhalb von drei bis fünf Werktagen gefertigt werden. Das Einwohneramt bittet diese Informationen bei den Reisevorbereitungen zu beachten. Die Beantragung der Reisedokumente ist im Rathaus am ZOB beim Einwohneramt oder an der Infothek möglich.

Passstelle gibt Auskunft

Bei Fragen zur Antragstellung gibt die Passstelle Auskunft unter den Telefonnummern 9851/87-1278, 87-1279 und 87-1280. Öffnungszeiten des Einwohneramtes: Montag bis Freitag: 8 - 12 Uhr, zusätzlich am Montag 14 - 18 Uhr. Öffnungszeiten Infothek: Montag - Donnerstag: 8 - 18 Uhr, Freitag: 8 - 14 Uhr. Für dringende Passangelegenheiten steht am 27. und 30. Dezember eine "Notfallnummer" unter 87-2530 zur Verfügung.

Die aktuell geltenden Einreisebestimmungen können auf der Internetseite des Auswärtigen Amtes abgerufen werden: www.auswaertiges-amt.de unter "Reise und Sicherheit", oder unter Telefon 03018-17-2000. Auskünfte geben ferner auch die Botschaften und Konsulate des jeweiligen Reiselandes.

Für die Kommunalwahl 2020 betreffende Angelegenheiten ist der Infoschalter im Rathaus am ZOB am Freitag, 27. Dezembe,r von 8 bis 12 Uhr und am Montag, 30. Dezember, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Normaler Dienstbetrieb herrscht am 27. und 30. Dezember bei der Tourist-Info, im Schlacht- und Viehhof, im Friedhofsamt, beim Entsorgungs- und Baubetrieb und im Jobcenter. Die Museen der Stadt Bamberg und das E.T.A.-Hoffmann-Theater sind ebenfalls wie gewohnt geöffnet. Die VHS in der Tränkgasse ist bis Mittwoch, 1. Januar 2020, geschlossen. red