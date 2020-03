Rathäuser schließen Pforten

Zum Schutz der Bürger sowie der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, und um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern, ist der Publikumsverkehr in den Bamberger Rathäusern seit Dienstagmittag weitestgehend eingestellt. Das Bürgerrathaus am ZOB ist geschlossen. Davon betroffen sind auch die Stadtwerke, die ebenfalls ihren persönlichen Kundenservice dort einstellen mussten.

Die wichtigsten Nummern

Die Rathäuser und Dienststellen der Stadt Bamberg sind für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen.

Für folgende Bereiche können in dringenden und unaufschiebbaren Einzelfällen und nur nach vorheriger telefonischer Abstimmung, Termine, jeweils im Zeitraum von Montag bis Donnerstag, 9 bis 15 Uhr vereinbart werden:

• Standesamt (Tel. 871173)

• Ordnungsamt - Ausländerbehörde (Tel. 871283)

• Ordnungsamt - Sicherheitsrecht (Tel. 871261)

• Ordnungsamt - Meldebehörde (Tel. 871277)

• Amt für soziale Angelegenheiten - Leistungsgewährung, Obdachlosenhilfe (Tel. 87 1498)

• Jugendamt - Unterhaltsvorschüsse (Tel. 871540)

• Jugendamt - Wirtschaftliche Jugendhilfe (Tel. 871545)

• Jugendamt - Kindswohlgefährdung, Soziale Dienste (Tel. 871560)

• Jugendamt - Kindertagesbetreuung (Tel. 871533)

• Jugendamt - Vormundschaft/Beistandschaft (Tel. 871540)

• Straßenverkehrsamt - Zulassung (nur noch für Bamberger Bürger und Firmen, Tel. 872221)

• Straßenverkehrsamt - Führerscheinstelle (Tel. 872233)

• Friedhofsamt (Tel. 871354)

• Versicherungsamt (Tel. 874091).

Alle übrigen Bereiche der Stadtverwaltung sind weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar, teilt die Pressestelle aus dem Rathaus weiter mit. Auch hier können Service- und Dienstleistungen in Abhängigkeit von weiteren Entwicklungen aber eingeschränkt werden oder entfallen.

Die Stadtwerke haben ihren persönlichen Kundenservice im Rathaus am ZOB eingestellt. Kunden werden gebeten, bei Serviceanfragen das Dialogformular unter www.stadtwerke-bamberg.de/service/ zu nutzen. Telefonisch ist der Kundenservice weiterhin unter der Rufnummer 0951/774900 erreichbar. Im Notfall und bei Gasgeruch ist die Leitwarte der Stadtwerke rund um die Uhr unter der 0951/770 erreichbar.

Die Stadtbau hat bereits am Montag ihre Geschäftsstelle am E.T.A.-Hoffmann-Platz für den Publikumsverkehr geschlossen und ihren persönlichen Kundenservice im Rathaus am ZOB eingestellt. Telefonisch (Rufnummer 0951/980010), per Post und E-Mail (info@stadtbau-bamberg.de bzw. mietabteilung@stadtbau-bamberg.de) sind sämtliche Abteilungen jedoch weiterhin erreichbar. red