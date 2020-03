Rathäuser geschlossen

Ab sofort sind bis auf weiteres die Rathäuser I und II sowie alle städtischen Einrichtungen für den Besucherverkehr geschlossen. Die Stadt bittet die Bürger um Kontaktaufnahme über Telefon (09571/795-0) und per E-Mail (rathaus@lichtenfels.de). Alle Ämter der allgemeinen Verwaltung sind so von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar. Für dringliche Angelegenheiten besteht die Möglichkeit einer telefonischen Terminvereinbarung. Die Stadtwerke sind unter 09571/95520 und per E-Mail (info@stadtwerke-lichtenfels.de) erreichbar. Die Stadtbücherei bleibt ebenfalls bis auf weiteres geschlossen. Alle angekündigten Veranstaltungen entfallen. Die Leihfristen der entliehenen Medien sowie die Gültigkeit der Büchereiausweise werden automatisch an die Schließzeit angepasst. Die digitalen Angebote wie Franken-Onleihe und "Freegal" stehen weiterhin zur Verfügung. Die Rückgabe der Medien ist über die Medienrückgabebox (Nähe Rathaus II) möglich. Eine Service-Hotline (09571/795-233) ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr eingerichtet. red