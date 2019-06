Rat und Hilfe für Rheumakranke

Am Donnerstag, 6. Juni, findet von 16.30 bis 18.30 Uhr die nächste Sprechstunde für Rheuma-Erkrankte und deren Angehörige in der Schön-Klinik Bad Staffelstein statt. Die Sprechstunde wird vom Leiter der Arbeitsgemeinschaft Bamberg-Staffelstein der Deutschen Rheuma-Liga, Alexander Dageförde, abgehalten. Rheumakranke und deren Angehörige haben in Einzelgesprächen Gelegenheit, sich über Therapiemöglichkeiten und weitere Angebote der Gruppe zu informieren. Die Beratung durch die Rheuma-Liga ist kostenfrei. red