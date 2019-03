Rat und Hilfe für pflegende Angehörige

Eine Mitarbeiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige steht am Montag, 18. März, im Familienzentrum Neustadt um 13 Uhr und im Rathaus in Bad Rodach um 14 Uhr für Fragen rund um das Thema häusliche Pflege zur Verfügung. Am Dienstag, 19. März, findet die Sprechstunde von 10 bis 12 Uhr im Rathaus in Ebersdorf und im Rathaus in Kaltenbrunn ab 14 Uhr statt. Eine Anmeldung unter Telefon 09561/5126333 oder per E-Mail an: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de ist unbedingt erforderlich. red