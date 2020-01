Rat und Hilfe für die Arbeit

Die katholische Betriebsseelsorge im Landkreis Haßberge bietet am Dienstag, 28. Januar, von 16 bis 18 Uhr im Altenheim Sankt Bruno, Promenade 37 in Haßfurt, einen Beratungsnachmittag "Arbeit und Soziales" an. Dabei steht als Gesprächspartner Betriebsseelsorger Rudi Reinhart zur Verfügung. Er bietet Interessenten kostenlose Beratung, Gespräche und Hilfe an, teilte die Betriebsseelsorge mit. Hilfestellung erhalten zum Beispiel Arbeitnehmer, die Probleme im Beruf sowie bei Verlust des Arbeitsplatzes haben. red