Rat und Hilfe bei Epilepsie

Die Epilepsieberatung Unterfranken bietet am Dienstag, 14. Januar, und am Dienstag, 3. März, jeweils von 13 bis 18 Uhr erneut Außensprechtage im Haus Haßfurt der Haßberg-Kliniken, Hofheimer Straße 69, Ärztehaus 1 (hinter der Apotheke) an. Es wird um Terminvereinbarung direkt über die Epilepsieberatung Unterfranken gebeten: Telefon 0931/3931580 (Diplom-Sozialpädagogin Henrike Staab-Kupke). red