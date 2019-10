Rat in Fragen rund um (künftigen) Familiennachwuchs

Die Zeit rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebensjahre eines Kindes hat für alle Familien eine besondere Bedeutung. Für Fragen ist diesbezüglich Koki - Netzwerk frühe Kindheit bayernweit eine Anlaufstelle. Im Landkreis Lichtenfels befindet sich die Koki im Landratsamt, Zimmer E 59.

Zwei Sozialpädagoginnen sind hier Ansprechpartnerinnen für alle werdenden Eltern und Eltern von Kindern im Alter von 0 bis drei Jahren. Nach Eröffnung der Kindertagesstätte Körbla bietet die Koki nun auch dort Beratung an: Jeden letzten Dienstag im Monat von 14 bis 16 Uhr können sich interessierte (werdende) Eltern mit ihren Fragen und Anliegen an die Koki-Mitarbeiterinnen wenden. Der nächste Termin ist am 26. November. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weiterhin erfolgt über Koki ebenfalls jeweils am letzten Dienstag im Monat von 9 bis 10 Uhr eine Beratung durch Familienhebammen und Kinderkrankenschwestern. Dieses Angebot richtet sich schwerpunktmäßig an werdende Eltern und Eltern mit Kindern im ersten Lebensjahr. Die examinierten Gesundheitsfachkräfte mit einer Zusatzausbildung im psychosozialen Bereich geben Auskünfte zu gesunder Lebensweise in der Schwangerschaft, zur Vorbereitung auf die neue Situation mit dem Baby, zur Ernährung und Pflege von Babys, zum Aufbau einer guten Eltern-Kind-Beziehung. Weiterhin können sie bei Schwierigkeiten im Umgang mit dem Baby (häufiges Schreien, Schlafprobleme) und bei seelischen Problemen in der Schwangerschaft und nach der Geburt unterstützen. Die beiden Beratungsangebote stehen allen interessierten (werdenden) Eltern zur Verfügung. Der Zugang zum Beratungsraum im Eingangsbereich der Kindertagesstätte erfolgt über eine direkte Außenklingel an der Eingangstür. red