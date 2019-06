Rat für junge Unternehmer

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises weist auf Angebote für Existenzgründer hin: am Mittwoch, 3. Juli: 10 bis 12 Uhr, betriebswirtschaftlicher Sprechtag der Handwerkskammer bei der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern; Donnerstag, 4. Juli: 9 Uhr, Unternehmen als Bewerber? (erfolgreiche Mitarbeitergewinnung), Landhotel Rügheim; Mittwoch, 24. Juli: 9 bis 16 Uhr, IHK-Finanzierungssprechtag, Alte Brückenstraße 3 in Haßfurt; Donnerstag, 25. Juli: 14 Uhr, Sprechtag Aktivsenioren, Alte Brückenstraße 3, Haßfurt; Mittwoch, 31. Juli: 14 Uhr, Sprechtag Handwerkskammer für Unterfranken im Nebengebäude des Landratsamtes, Alte Brückenstraße 3, in Haßfurt. Zu allen Veranstaltungen ist Voranmeldung erforderlich. Nähere Informationen gibt es laut der Mitteilung des Landratsamtes im Internet unter: www.pep-has.de oder per Telefon unter 09521/27202 (Michael Brehm). Der Wirtschaftsförderer berät und unterstützt alle Unternehmen, Gewerbevereine und Kommunen in Fragen zur Unternehmensführung (Förderung, Patente, Kooperation mit Hochschulen). Terminvereinbarungen sind möglich. Kontakt: Wirtschaftsförderung, Michael Brehm, Telefon 09521/27202, michael.brehm @landratsamt-hassberge.de. ft