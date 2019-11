Rat für die Waldbesitzer

Die Forstbe-triebsgemeinschaft Haßberge bietet mit Blick auf die Situation in den Wäldern mit dürren und vertrockneten Buchen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt Informationsveranstaltungen zum Thema Holzernte an. Die Termine sind: am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im Landgasthof "Burgblick" in Manau bei Hofheim; am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Gasthof "Zur Sonne" in Pfaffendorf; am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr im Gasthof "Herrenschenke" in Königsberg. In einem theoretischen Teil wird den Teilnehmern Fachwissen über die Arbeitssicherheit, Verkehrssicherung und Fällung vermittelt. Die Termine für den Praxisteil werden an den drei Abenden mitgeteilt. Anmeldung ist stets erforderlich. Die Veranstaltungen sind kostenfrei, teilte die FBG weiterhin mit.

Noch ein Hinweis: Für die Mitglieder hat die FBG einen mechanischen Funkfällkeil angeschafft, den sie sich gegen eine Leihgebühr für die Fällungen ausleihen können. Die Geschäftsstelle der Forstbetriebsgemeinschaft gibt weitere Auskünfte, Ruf 09523/503380.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Haßberge ist eine Vereinigung der Waldbesitzer. Der Sitz ist Hofheim. red