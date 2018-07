Rat für Angehörige, die pflegen,

Ruhig alles ansprechen



Mitarbeiterinnen der Fachstelle für pflegende Angehörige kommen auch im Juli in die verschiedenen Landkreisgemeinden, damit alle, die einen Angehörigen, Freund oder Nachbarn pflegen und betreuen, Informationen vor Ort bekommen. Einer Pressemitteilung zufolge sind die nächsten Termine: Dienstag, 10. Juli, 14 Uhr im Rathaus Meeder, Mittwoch, 11. Juli, in Weidhausen im Gasthaus: Zum Rittergut, Montag, 16. Juli, 13 Uhr im Familienzentrum Neustadt und 14 Uhr im Rathaus Bad Rodach.Am Dienstag, 19. Juli, findet die Sprechstunde um 10 Uhr im Rathaus Ebersdorf und 14 Uhr im Rathaus in Kaltenbrunn statt, am Donnerstag, 19. Juli, 15 Uhr in Großheirath in der Schule im Jugendraum und Freitag, 20. Juli, 14 Uhr im Gemeinschaftsraum in der Schlesier Straße 20 in Rödental.Um eine Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 09561/5126333 oder per E-Mail awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de. Natürlich sind auch Fragen von Bürgern willkommen, die sich vorsorglich mit dem Thema auseinandersetzen (wollen). Informiert wird über Entlastungsmöglichkeiten, Umgang mit Demenzpatienten, Finanzierungsmöglichkeiten in der Pflege, Vorsorgevollmacht und vieles mehr. Natürlich können bei den Terminen auch persönliche Belastungen bei der Betreuung von Angehörigen besprochen werden.