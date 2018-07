Rast endet im Krankenhaus

Bei einem missglückten Parkmanöver hat ein 61-Jähriger am Dienstagabend eine heftige Schnittverletzung erlitten. Der Mann fuhr mit seinem Auto auf der A 70 in Fahrtrichtung Bayreuth in den Parkplatz Paradiestal ein, um dort eine Rast einzulegen. Hinter ihm folgte seine Frau in einem anderen Wagen. Der 61-Jährige stieg aus und ging hinter sein Fahrzeug. Die nachfolgende 56-jährige Ehefrau hatte jedoch Probleme mit der Bedienung des Automatikgetriebes und klemmte ihren Gatten kurzzeitig zwischen den beiden Autos ein. Dabei zerbrach ein Frontscheinwerfer und fügte dem Ehemann eine tiefe Schnittwunde am Unterarm zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden musste.