Rassegeflügelzüchter zeigen ihre Tiere

Der Kreisverband Coburg der Rassegeflügelzüchter veranstaltet am 15. und 16. November die 69. Kreis- und Kreisjugendschau in der Gemeinschaftshalle am Sportzentrum. Bis Sonntag, 20. Oktober, können Züchter ihre Tiere für diese Schau bei André Karl (Eichberg 4, 96279 Weidhausen) melden. Die Einlieferung der Tiere ist am Mittwoch, 13. November, von 16 bis 20 Uhr. Am darauffolgenden Tag nehmen die Preisrichter zwischen 7 und 14 Uhr die Bewertung vor. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag, 15. November, um 18.30 Uhr durch Landrat Sebastian Stra ubel. Für Besucher ist die Schau an diesem Tag von 17 bis 21 Uhr und am Samstag, 16. November, von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Im Anschluss erfolgt die Tierausgabe. Für die Schau sind die aktuell gültigen Impfvorschriften des Veterinäramtes einzuhalten. Neben Prämien und Ehrenpreisen vergibt zusätzlich jeder Preisrichter ein Ehrenband. Die Ausstellungsleitung liegt in den Händen von André Karl und Norbert Wittmann. ake