Rassegeflügelschau am Wochenende

Der Geflügelzuchtverein Bamberg und Umgebung richtet seine Rassegeflügelschau am heutigen Samstag, 29. Dezember, und am Sonntag, 30. Dezember, jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Schulturnhalle in Bischberg aus. Den Tierliebhaber erwartet ein weites Spektrum der verschiedensten Rassen von Gänsen, Enten und Tauben. Die offizielle Eröffnung der Schau sowie die Überreichung der Siegerurkunden an die Vereinsmeister erfolgt am Samstag um 14 Uhr durch Bürgermeister Johann Pfister. Als Höhepunkt für die Kleinen tritt am morgigen Sonntag um 14.30 Uhr der bekannte Kinderzauberkünstler "Didino" auf. red