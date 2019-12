Raserei kommt teuer zu stehen

Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit geriet Sonntagnacht auf der Bundesstraße 4 ein Toyota-Fahrer in einer Rechtskurve zu weit nach rechts und fuhr gegen die Leitplanke. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer wahr. Ein Alkotest ergab ein Ergebnis von 1,52 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg durchgeführt wurde. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. An den Leitplanken betrug der Schaden circa 5000 Euro.