Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der Ortsverbindungsstraße von Tempelsgreuth in Richtung Burgebrach zu einem schweren Verkehrsunfall. Wegen vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 36-jähriger VW-Fahrer ins Bankett und prallt anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von geschätzten 20 000 Euro.