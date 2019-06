Weil er auf regennasser Fahrbahn zu schnell in der Anschlussstelle Buttenheim der A 73 unterwegs war, kam Dienstagnacht ein 19-jähriger VW-Fahrer ins Schleudern und prallte im Kurvenbereich mehrfach in die Schutzplanke. Der Schaden am Pkw und der Schutzplanke summiert sich auf 3500 Euro. pol