Raser sollen gebremst werden

Sehr viel Redebedarf ohne endgültiges Ergebnis gab es bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates Weismain . Nachdem die Vereinbarung über die Kosten des Jugendtreffs Pins in Altenkunstadt 2017 abgelaufen waren, sind die Meinungen über die weitere Nutzung wegen sehr hohem Finanzbeitrag der Stadt Weismain ein vielschichtiges Thema.So war im vorgelegten Beschluss vorgesehen, sich seitens der Stadt Weismain nur noch kostenmäßig zu beteiligen, weshalb auf die Stadt 16 Prozent entfallen wären. Zum Vergleich wären es 23 Prozent für Burgkunstadt und 61 Prozent für Altenkunstadt. Bisher hatten die drei Kommunen Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain die anfallenden Kosten zu je einem Drittel übernommen. Zur Deckelung waren pro Kommune zu Beginn 2016 10 000 Euro bereitgestellt worden. Im vergangenen Jahr konnte dies nicht gehalten werden und es entstanden 11 238 Euro. Janine Brunecker (GUB/FW) zeigte sich enttäuscht darüber, dass im Jugendbereich in Weismain nicht annähernd so viel investiert wurde. Auch stünden die Besucherzahlen der Weismainer Jugendlichen in einem krassen Missverhältnis zur Nutzung der Burgkunstadter und Altenkunstadter.Sie sprach sich dafür aus, mit den anderen Kommunen und dem Roten Kreuz als Träger Kontakt aufzunehmen und zu beraten, wie es weitergehen soll. Ein Problem sei sicherlich auch, das die Jugendlichen in Weismain und auf dem Jura nicht so mobil seien, um nach Altenkunstadt zu kommen. Dem widersprach Hans Popp ( CSU ). Wenn Jugendliche irgendwohin kommen wollen, würden sie das auch schaffen. Es sei von den Weismainer Jugendlichen wohl zu wenig Interesse da. Michael Müller (CSU) ging noch einen Schritt weiter. Er war der Meinung, dass man das Geld besser in Weismainer Vereine stecken solle, und forderte die Beendigung der Teilnahme am Jugendtreff Pins. Julia Spörlein (CSU) gab zu überlegen, dass dann auch die Weismainer Spielplätze, die von Vereinen getragen werden, besser finanziert werden müssten. Jasmin Schardt (Die Grünen) erklärte, dass man beides nicht miteinander vergleichen könne und sah bei der Mobilität für Weismainer Jugendliche den Jugendtreff Pins selbst in der Pflicht. Mit dem Hinweis, dass man sich in Gesprächen mit den Nachbargemeinden weitere Erkenntnisse erhoffe, wurde der Punkt einstimmig auf eine der nächsten Sitzungen vertagt.Mit 250 Unterschriften war der Antrag des SCW Obermain auf eine innerörtliche Geschwindigkeitsbeschränkung der Baiersdorfer Straße versehen. Weil Autofahrer hier zu schnell unterwegs sind, kommt es bei der Straßenüberquerung vom Sportheim hinüber zu den Trainingsplätzen immer wieder zu gefährlichen Situationen. Hier sei schon einmal versucht worden, einen Zebrastreifen anzubringen, was vom Kreis aber abgelehnt worden sei, so Zweiter Bürgermeister Hans Schott (CSU). Über die Möglichkeit, Blumenkübel aufzustellen oder Schwellen anzubringen (Rudi Dück (CSU) und Janine Brunecker (GUB/FW) wurde debattiert. Optimal wäre jedoch die Änderung auf Tempo 30 in diesem Bereich. Einig waren sich die Räte, den Antrag des SCW Obermain auf Verbesserung der Verkehrssicherheit zu unterstützen. Hier wird eine Verkehrsschau des Kreisbauhofes nötig sein, um etwas zu ändern. Verbesserungsvorschläge des Kreisbauhofes müssten dann zügig umgesetzt werden. Den Tagesordnungspunkt Aufsuchung von Erdwärme zu wissenschaftlichen Zwecken mittels 2-D-Seismik durch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen erläuterte Wolfgang Bauer von der Naturwissenschaftlichen Fakultät. So soll bei einem Geowissenschaftlichen Forschungsprojekt die Möglichkeit eventuell vorhandene Energie aus der Tiefe der Erde ( Geothermie ) in Oberfranken zu nutzen, untersucht werden.Mithilfe entsprechender Geräte soll der Boden in bis zu 6000 Metern Tiefe untersucht werden. Als Messverfahren werden dabei Vibrationsfahrzeuge eingesetzt. Absenkbare Rüttelplatten der Fahrzeuge schicken Schwingungen in den Untergrund. Ihr Schall wird an einen Messwagen weitergeleitet.Der Weismainer Stadtrat stimmte einstimmig der seismischen Messungen auf dem Gebiet der Stadt Weismain zu. Unterirdische Leitungen, sensible Infrastruktur, Denkmalschutz und Schutzgebiete werden dabei berücksichtigt. Sollten Schäden entstehen, werden sie in vollem Umfang ersetzt.