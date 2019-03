Raser muss vier Wochen zu Fuß gehen

Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth und der Inspektion Stadtsteinach haben am Donnerstag in den Abendstunden auf der Bundesstraße 303 bei Unterzaubach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei passierte der Schnellste die Messstelle mit 85 Stundenkilometern, erlaubt sind dort nur 50. Auf den Raser kommen ein Bußgeld von 160 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg zu. Insgesamt waren 23 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. 20 von ihnen kamen mit einem Verwarnungsgeld bis maximal 55 Euro davon. pol