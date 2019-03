Raser mitten in Sand ertappt

Bei einer innerörtlichen Lasermessung (Geschwindigkeitskontrolle) am Dienstagmittag in Sand hat die Polizei in der Knetzgauer Straße im Bereich Kreuzung Obere Länge/ Am Sportfeld mehrere erhebliche Tempoverstöße festgestellt. Innerhalb einer Stunde wurden fünf Verkehrsteilnehmer im Anzeigenbereich gemessen; dabei waren vier Pkw-Fahrer mit 80 Stundenkilometern oder schneller unterwegs. Außerdem wurde ein junger Mann sogar mit einer Geschwindigkeit von 95 Stundenkilometern beanstandet. Den Raser erwarten jetzt ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat Dauer.