Raser ist seinen Führerschein los

Eilig hatte es am Vatertag gegen 19.30 Uhr ein 26-jähriger Mann mit seinem PS-starken Fahrzeug auf der A 70. Mit sehr hoher Geschwindigkeit überholte er in Fahrtrichtung Bamberg zwei Fahrzeuge und benutzte dabei den Seitenstreifen, um noch schneller vorwärts zu kommen. Sein Pech war, dass einer der überholten Fahrer ein Polizist war, der seine Kollegen verständigte. Bei der anschließenden Vernehmung durch Beamte der Verkehrspolizei Bamberg stellte sich heraus, dass der junge Mann bei seiner rasanten Fahrt mit mehr als 0,5 Promille am Steuer gesessen war. Ihn erwartet nun neben einem Bußgeld in dreistelliger Höhe und Punkten in Flensburg auch ein Fahrverbot.