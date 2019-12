Die Polizei erwischte einen Raser in Hofheim. 96 Stundenkilometer zeigte das Blitzgerät, als am Dienstagmittag ein Mercedes aus dem Landkreis Haßberge durch die Messstelle in der Eichelsdorfer Straße fuhr. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck erfasste das Fahrzeug bei erlaubten 50 Stundenkilometern. Für einen solchen Verstoß sind laut Katalog 200 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot vorgesehen.