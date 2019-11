Raser geht vier Wochen zu Fuß

Eine Geschwindigkeitskontrolle haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 289 in Untersteinach durchgeführt. Hier hielten sich 36 Verkehrsteilnehmer nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Während 34 Kraftfahrer noch mit einem Verwarnungsgeld davonkamen, erwartet zwei weitere demnächst Post von der Bußgeldstelle. Zudem muss einer von beiden mit einem vierwöchigen Fahrverbot rechnen. Der traurige Spitzenreiter hatte die Messstelle mit 86 Stundenkilometern passiert. pol