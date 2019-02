Raser geht drei Monate zu Fuß

Ein junger Mann aus dem Raum Kronach musste wegen einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung jetzt seinen Führerschein für drei Monate bei der Polizei Kronach in Verwahrung geben. Der 22-Jährige VW-Fahrer wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle Ende September auf der B 89 bei Burggrub mit 164 km/h gemessen. Erlaubt waren an dieser Stelle jedoch nur 80 km/h. Der Betroffene musste 600 Euro Bußgeld bezahlen. Außerdem bekommt er zwei Punkte auf sein Konto in Flensburg. pol