Raser fährt 81 km/h zu schnell

In Baustellen auf Autobahnen besteht immer die Gefahr schwerer Verkehrsunfälle. Wie die Polizei mitteilt, trifft dies auch an der Großbaustelle am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen zu. Deshalb werden die dort geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote durch die Verkehrspolizei Erlangen konsequent überwacht. An manchen Tagen wurde dabei festgestellt, dass fast die Hälfte der Kraftfahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten haben. Ein Spitzenwert wurde am Montagvormittag bei Vollbetrieb in der Baustelle gemessen. Bei erlaubten 60 km/h war ein Autofahrer auf der A 3 mit 141 km/h in Richtung Würzburg unterwegs. Bei einer so massiven Geschwindigkeitsüberschreitung von 81 km/h wird das Bußgeld verdoppelt. In diesem Fall sind dies 1263,50 Euro. Dazu kommen zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. pol