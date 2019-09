Mit erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen hat die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck am vergangenen Wochenende zwei Motorradfahrer auf der Staatsstraße bei Albertshausen geblitzt. Bei erlaubten 100 km/h war der eine mit 161, der andere mit 153 km/h unterwegs. Laut Bußgeldkatalog müssen nun die Fahrer aus den Landkreisen Kusel und Hersfeld-Rotenburg mit 240 beziehungsweise 160 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen, so die Polizei. pol