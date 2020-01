Raser bei Straßenglätte

Gefrierender Regen bei Temperaturen um null Grad haben in den letzten Tagen stellenweise für gefährliche Straßenglätte gesorgt. Dies hielt einige unvernünftige Verkehrsteilnehmer jedoch nicht davon ab, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zum Teil massiv zu überschreiten.

In den Nachmittags- und Abendstunden des Dreikönigstags waren wie in jedem Jahr viele Schaulustige zu Fuß entlang der B 470 bei Pottenstein unterwegs, um sich am Rande der Ewigen Anbetung an den dort brennenden Feuern zu erfreuen. In dem auf 60 km/h beschränkten Straßenabschnitt mussten innerhalb weniger Stunden 140 Kraftfahrzeugführer beanstandet werden. Während 111 von ihnen mit Verwarnungen davon kamen, werden 29 eine Anzeige wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit erhalten. Der Spitzenreiter war 35 km/h schneller als erlaubt unterwegs.

Am Sonntagnachmittag mussten auf der B 470 elf Fahrzeugführer verwarnt werden. Die Spitzenreiter waren mit jeweils 20 km/h Geschwindigkeitsübertretung gemessen worden.

Dagegen hatten es am Freitagabend einige Kraftfahrzeugführer in der Bayreuther Straße in Pegnitz wieder besonders eilig. 39 mussten beanstandet werden, wovon 36 eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld erhalten. Drei Autofahrer werden mit Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei zukünftig mehr auf ihren Tacho achten müssen. Der Spitzenreiter war 26 km/h schneller als erlaubt unterwegs, was im Falle einer Notbremsung zu einer annähernden Verdoppelung des Anhalteweges geführt hätte.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Kirchahorn im Bereich des Kindergartens mussten am Dienstagvormittag 27 Kraftfahrzeugführer beanstandet werden. Während 23 mit Verwarnungen davonkamen, erwarten vier Autofahrer Anzeigen. Der Schnellste von ihnen war 31 km/h schneller als erlaubt unterwegs. pol