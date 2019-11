Rasender Spanier ohne Fahrerlaubnis

Am Montagnachmittag ist Beamten der Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizei Bayreuth auf der Autobahn 9 auf Höhe von Haag (Kreis Bayreuth) ein spanischer Kleintransporter mit Anhänger aufgefallen, der mit 150 km/h deutlich schneller als mit den erlaubten 80 km/h unterwegs war. Nach dem Anhalten des Gefährts stellten die Polizeibeamten fest, dass der 62-jährige spanische Fahrer nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins für Anhänger, Klasse BE, war. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, da auch der 41-jährige Beifahrer keinen passenden Führerschein hatte. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth ordnete eine Geldstrafe von 970 Euro an, die auch vor Ort bezahlt wurde. pol