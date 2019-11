Rasanter Fahrer gefährdet andere

Bereits am Freitagabend gegen 19.10 Uhr kam einem Ehepaar, dass mit seinem Pkw von Oberleichtersbach kommend in Richtung Unterleichtersbach unterwegs war im Bereich einer Kuppe ein Pkw entgegen, der gerade einen Lkw überholte. Laut Schilderung des geschädigten Fahrers, war es derart knapp, dass er gerade noch ausweichen konnte, zum Bremsen hatte er keine Zeit mehr. Beim Einscheren müsste der Pkw auch den Lkw geschnitten haben, so dass dieser vermutlich Bremsen musste. Den Vorfall dürften auch die hinter dem fahrenden Lkw befindlichen weiteren Fahrzeugführer unter anderem ein Kradfahrer beobachtet haben. Weitere Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei, Tel.: 09741/6060, entgegen. pol