Rasante "Tour de France" im Schulhaus

"Bonjour! Je voudrais une baquette, une confiture et aussi une mousse au chocolat!" Erstaunlich flüssig geht Paul und Max die Aufzählung dieser französischen Leckereien über die Lippen, und das, obwohl sie erst kurz zuvor erstmals mit dieser Sprache in Berührung kamen. Die beiden Sechstklässler "bestellen" gerade an diesem Montagmorgen ein kleines Frühstück. Der "Marktstand" ist Bestandteil einer Schulhaus-Rallye für die fünften bis siebten Jahrgangsstufen am Kaspar-Zeuß-Gymnasium, organisiert und durchgeführt vom P-Seminar "Tour de France". Im Schulhaus verbanden die 13 Seminaristen dabei fünf Stationen zur französischen Kultur mit dem berühmten Sportereignis, inklusive kleiner Rätsel, Wettbewerbe, Musik und Tanz, Sport - und eben auch kulinarischen Spezialitäten.

Die ersten Sprechversuche

Mit lustigen Spielen und einfachen Übungen animierten die Zwölftklässler des P-Seminars "Tour de France" die in Kleingruppen aufgeteilten "Radrennfahrer" zu ersten Sprechversuchen. Die Rallye lief den ganzen Vormittag über sechs Schulstunden. Neben dem Einblick in die Sprache kamen auch die Kultur, Geschichte und Geografie unseres Nachbarlandes an den fünf im Schulhaus verteilten Etappen-Zielorten Reims, Saint-Étienne, Toulouse, Nîmes und Paris nicht zu kurz. In Reims wurde anhand einer Comic-Station auch das Thema Rassismus behandelt. In Saint-Étienne durften sich die Schüler im Boccia messen. Eine kulinarische Stärkung gab es an der Station in Toulouse, und in Nîmes stand Geschichte auf dem Programm. Ihren schwungvollen Abschluss fand die Rallye in der Werkbühne. Zur Musik von Jacques Offenbach studierten hier Celine und Luisa mit den Unterstufen-Schülern einen Cancan ein.

Geleitet wurde das P-Seminar von Oberstudienrätin Susanne Reber. Ihr Dank galt auch dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, das das Programm im Rahmen der "Deutsch-französischen Woche" sponserte.

Dass die Appetithäppchen "Lust auf mehr" machten, belegten Reaktionen der "Radrennfahrer": Einige haben sich vorgenommen, Französisch als zweite beziehungsweise dritte Fremdsprache zu lernen. hs